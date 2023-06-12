ВАКС изменил меру пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицину: все подробности

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно взял под стражу депутата Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также он взыскал в государственный бюджет 9,88 млн грн залога, внесенного за политика.

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Его будут судить заочно. Такое решение было принято 12 июня, сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Обвиняемого депутата Киевсовета заочно взяли под стражу, а также взыскали внесенный за него залог в доход государства", – заявила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Отмечается, что решение по Трубицину приняла коллегия судей в составе Игоря Строгого, Елены Танасевич и Екатерины Сикоры. Они поддержали позицию прокурора САП и взыскали в доход государства залог с депутата Киевсовета, обвиняемого в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

"Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей. После задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения", – говорится в сообщении.

Также на судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство по обвиняемому Трубицину.

Напомним: несколько дней назад СМИ сообщили, якобы Трубицын смог пересечь государственную границу Украины на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова. В нем просилось помочь "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в командировку на период с 28 января по 25 мая 2023 года в общем пяти лицам, в том числе Трубицину. Выяснилось, что о выезде депутата просили Силы специальных операций.

Трубицина подозревают в организации коррупционной схемы. Следствие считает, что в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий он организовал схему, в рамках которой все получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов.

Ранее отмечалось, что САП просит объявить Трубицына в розыск, а его залог – взыскать в бюджет. ВАКС на основании этого ходатайства объявил депутата в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, погоревший на взятке в 2022 году, все еще возглавлял Комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству. Он мог совершать коррупционные действия, поэтому его собирались отстранить от этой должности.

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