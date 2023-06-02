О выезде 'слуги' Трубицына из Украины просили Силы спецопераций: опубликован документ и официальный комментарий

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, обвиненный в получении взятки, уехал из Украины, как и сообщал OBOZREVATEL, благодаря содействию сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Там заявили, что осуждают, что депутат воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях.

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Об этом заявил спикер ССО Александр Кондратенко в комментарии проекта "Схемы". Он подтвердил, что в январе этого года представители ССО обратились к главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову с просьбой посодействовать выезду Трубицына, а также еще четырех человек за границу.

Кондратенко отметил, что попавшие в список люди покинули Украину как волонтеры для обеспечения военных "специальным оборудованием".

"Целью этого обращения был выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Рідна Оболонь" и еще четырех человек тоже от этого фонда. Выезд был необходим для выполнения им и группой лиц специальной задачи по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, поскольку содержит данные, составляющие служебную тайну", – заявил Кондратенко.

По его словам, во время обращения ССО в ГУР Владислав Трубицын был предупрежден о правилах пересечения государственной границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий и добавили, что на момент обращения, когда командование ССО обращалось в ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Трубицыным не было.

В ССО также отметили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

"Мы способствовали выезду за границу ради благих целей, а именно обеспечение подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что этот человек воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулся в Украину для выполнения процессуальных". обязанностей в суде", – сказал Кондратенко.

31 мая стало известно, что Владислав Трубицын, обвиняемый во взяточничестве, смог уехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки Минобороны Украины. 13 мая 2023 года он выехал за границу в направлении Польши с разрешением председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова.

Утверждалось, что разведка сделала это по просьбе другой структуры – какой именно, озвучивать в ГУР не захотели. Проанализировав страницу Трубицына в Facebook, OBOZREVATEL выяснил, что этой структурой, о которой сказал Юсов, могут быть Силы специальных операций ВС Украины. ССО не имеют полномочий по разрешениям для пересечения гражданами границы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 14 апреля ВАКС должен рассматривать дело депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Трубицын дважды не явился на заседание суда.

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