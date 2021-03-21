На Житомирщине разгорелся скандал из-за памятника солдату, который похож на Путина. Фото

Марина Лисничук Общество 07:36, 21.03.2021 Обновлено: 18:03, 21.03.2021

Памятник погибшему солдату, установленный якобы в селе Дидковичи Коростенского района на Житомирщине, сравнили с президентом страны-агресора России Владимиром Путиным.

Фото монумента опубликовал в местном Facebook-сообществе "Коростенський укріпрайон (УР№5)" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Подвиг солдата увековечен в дереве... с. Дидковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал снимок его автор.

В комментариях под постом пользователи указали на сходство бронзового солдата с главой Кремля и назвали это позором и издевательством.

"Мне одному кажется, что на современного царька российского похож?", "Вова Путин", "Это позор, "Издевательство над погибшими", – отметили в сети.

Такой памятник солдату, по словам автора фото, установлен в селе Дидковичи на Коростенщине
Facebook Serhij Heraimovych

У местных поинтересовались, в каком года был возведен соответствующий монумент, однако те не ответили. По фото можно предположить, что памятник, вероятно, стоит в селе еще с советских времен.

Памятник солдату якобы установлен в с. Дидковичи
Google-карта
Комментарии пользователей
Facebook "Коростенський укріпрайон (УР№5)"

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку против коронавируса российской вакциной "Спутник V" и с портретом главы РФ Владимира Путина.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Путин начал резко "сдуваться"

Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила 10-летнего мальчика

Мендель: обострение на Донбассе критически не повлияет на переговоры

Россия нанесла удар по сирийскому Идлибу: погибли люди. Фото

"АВК Конфекшинери": "Гулливер" – постный продукт и подходит для веганов