На Житомирщине разгорелся скандал из-за памятника солдату, который похож на Путина. Фото

Памятник погибшему солдату, установленный якобы в селе Дидковичи Коростенского района на Житомирщине, сравнили с президентом страны-агресора России Владимиром Путиным.

Фото монумента опубликовал в местном Facebook-сообществе "Коростенський укріпрайон (УР№5)" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Подвиг солдата увековечен в дереве... с. Дидковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал снимок его автор.

В комментариях под постом пользователи указали на сходство бронзового солдата с главой Кремля и назвали это позором и издевательством.

"Мне одному кажется, что на современного царька российского похож?", "Вова Путин", "Это позор, "Издевательство над погибшими", – отметили в сети.

Такой памятник солдату, по словам автора фото, установлен в селе Дидковичи на Коростенщине Facebook Serhij Heraimovych

У местных поинтересовались, в каком года был возведен соответствующий монумент, однако те не ответили. По фото можно предположить, что памятник, вероятно, стоит в селе еще с советских времен.

Памятник солдату якобы установлен в с. Дидковичи Google-карта

Комментарии пользователей Facebook "Коростенський укріпрайон (УР№5)"

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