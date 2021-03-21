На Житомирщині розгорівся скандал через пам’ятник солдату, який схожий на Путіна. Фото

Пам’ятник загиблому солдату, встановлений нібито в селі Дідковичі Коростенського району на Житомирщині, порівняли із президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Фото монумента опублікували в місцевій Facebook-спільноті "Коростенський укріпрайон (УР№5)" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Подвиг солдата увічнений в дереві... с. Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав знімок його автор.

У коментарях під постом користувачі вказали на схожість бронзового солдата із главою Кремля й назвали це ганьбою і знущанням.

"Мені одному здається, що на сучасного царька російського схожий?", "Вова Путін", "Це ганьба, "Знущання над полеглими", – зазначили в мережі.

Такий пам'ятник солдату, за словами автора фото, встановлено в селі Дідковичі на Коростенщині Facebook Serhij Heraimovych

У місцевих поцікавилися, якого року звели відповідний монумент, однак ті не відповіли. З фото можна припустити, що пам’ятник, ймовірно, стоїть у селі ще з радянських часів.

Пам'ятник солдату нібито встановлено в с. Дідковичі Google-карта

Коментарі користувачів Facebook "Коростенський укріпрайон (УР№5)"

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер аргентинського міста Роке Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспаріні отримав щеплення проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V" й з портретом глави РФ Володимира Путіна.