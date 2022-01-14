На Закарпатье произошло новое землетрясение: что известно

В пятницу, 14 января, в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,3 по шкале Рихтера. Его эпицентр располагался в 12 км к востоку от города Ужгород на глубине 2 км.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Отмечается, что согласно классификации, такое землетрясение относится к не ощутимым.

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Кроме того, стоит отметить, что в последний раз землетрясение в этом регионе фиксировалось 13 января, оно имело магнитуду 1,5. Всего за последние два года вблизи Ужгорода было зарегистрировано 6 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.

Последние подобные подземные толчки на западе нашей страны не редкость. В частности, 21 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали уже восьмое за этот год землетрясение. Оно было несильным – 2,6 балла по шкале Рихтера. А 29 декабря состоялось уже 10-е.

Также землетрясения периодически фиксируют в Прикарпатье, в Черновицкой и Тернопольской областях. Из-за добычи полезных ископаемых они иногда происходят в районе Кривого Рога Днепропетровщины.

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