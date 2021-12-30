В Ивано-Франковской области произошло десятое за год землетрясение

Специалисты Главного центра специального контроля (ГЦСК) зарегистрировали землетрясение на территории Украины. Его эпицентр находится в районе поселка Белозорина, Надворнянского района, что в Ивано-Франковской области.

Подземные толчки и колебания были зафиксированы в среду, 29 декабря, около 4 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГЦСК.

Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла по шкале Рихтера. Его центр находился на глубине 3 км.

По классификации землетрясений эти подземные толчки относятся к едва ощутимым. Колебания ощущаются только некоторыми людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. По предварительной информации, пострадавших вследствие инцидента нет.

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До этого в течение нынешнего года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений. Последнее из них произошло во вторник, 21 декабря. Оно было несильным – 2,6 балла по шкале Рихтера.

Отметим, что в нашей стране периодически происходят землетрясения на Прикарпатье, Закарпатье, в Черновицкой и Тернопольской областях. Иногда они фиксируются в районе Кривого Рога на Днепропетровщине, поскольку там добывают полезные ископаемые. По словам заместителя начальника Главного центра специального контроля полковника Игоря Корниенко, специалисты делают краткосрочные прогнозы землетрясений, однако их вероятность низкая. Это связано с тем, что сотрясения земной коры слишком непредсказуемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали на Черниговщине, в Корюковском районе. Его эпицентр находился на глубине 7 км, местные жители заявили, что почувствовали подземные толчки.