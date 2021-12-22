На Ивано-Франковщине зафиксировали восьмое за год землетрясение

Во вторник, 21 декабря, в Ивано-Франковской области зафиксировали уже восьмое за этот год землетрясение. Оно было несильным – 2,6 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки наблюдались недалеко от города Надворная. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения залегал на глубине четырех километров. В частности, в Надворнянском районе Прикарпатья – на запад от Надворной.

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В центре отметили, что по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым. Колебания могли "заметить" только отдельные люди. Например, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В то же время известно, что в течение 2021 только на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано восемь землетрясений. Предпоследний был 15 декабря с магнитудой 2,9 и эпицентром на глубине 5 км.

Отметим, что в нашей стране периодически происходят землетрясения на Прикарпатье, Закарпатье, в Черновицкой и Тернопольской областях. Из-за добычи полезных ископаемых они иногда фиксируются в районе Кривого Рога на Днепропетровщине. По словам заместителя начальника Главного центра специального контроля полковника Игоря Корниенко, специалисты делают краткосрочные прогнозы землетрясений, однако их вероятность низкая. Это связано с тем, что сотрясения земной коры слишком непредсказуемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали на Черниговщине, в Корюковском районе. Его эпицентр находился на глубине 7 км, местные заявили, что почувствовали подземные толчки.