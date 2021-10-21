В Черниговской области 13-летняя девочка Наталья родила дочь от 17-летнего Сергея Коцюбы. Роды прошли в городе Мена.

Об этом " Суспільному" рассказал молодой отец. Девочку назвали Полина, вес новорожденной 2,8 кг.

"Я позавчера ездил, но меня в палату не пустили из-за карантина. Я только сумку передал им, принес передачу", – говорил он.

Коцюба добавил, что Наталью должны выписать 21 октября. Он также сказал, что они пока не успели узаконить отношения.

Напомним, что об этой истории стало известно в апреле 2021 года, когда 12-летняя беременная девочка пришла на осмотр к врачам. Тогда полиция открыла уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Сейчас, со слов парня, дело закрыли.

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