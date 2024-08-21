На восстановление 'Охматдета' еще не потрачено ни копейки со счетов, на которые собирали средства - Минздрав

Со счетов, на которые благотворительный фонд "Охматдет" собирал средства на восстановление больницы "Охматдет", пока "не потрачено ни копейки". При этом на сегодня общая сумма собранных средств составляет около 1,6 млрд гривен.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Оно отметило, что Совет по восстановлению "Охматдета", который уже утвержден, будет "обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления и соблюдения принципов прозрачности и добродетели".

Указанная сумма в 1,6 млрд гривен – это не только деньги благотворительного фонда "Охматдет". Все средства, собранные в виде пожертвований, хранятся на отдельных счетах, подчиненных разным учреждениям. Из них всего 379 млн. гривен на счетах фонда. Как подчеркнули в министерстве, продолжаются консультации по согласованию механизмов соблюдения открытых и прозрачных процедур использования собранных на этот счет средств под наблюдением Совета по восстановлению.

Также в указанную общую сумму входят 326 млн. гривен, которые уже поступили непосредственно на счет больницы, в том числе $1 млн. от Правительства Литвы.

Еще более 320 млн. гривен было собрано в рамках совместного сбора платформы United24 и Monobank. Эти средства перечислены на счет Минздрава в НБУ, "и их расходами в дальнейшем будет распоряжаться министерство и Комиссия по распределению средств".

Благотворитель Говард Грэм Баффет выделил $11,2 млн. В министерстве отметили, что деньги от The Howard G. Buffett Foundation поступят уже в виде медоборудования.

И последние из указанной общей суммы 100 млн. гривен выделило правительство Украины из средств государственного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета". Это Александр Урин, до последнего времени работавший в этой больнице заведующим отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

Дело в том, что гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир был отстранен от должности на время проверок, проводимых правоохранительными органами.

Благотворительный фонд, собиравший деньги на восстановление больницы "Охматдет" после российской ракетной атаки, отказался передать собранные средства медицинскому заведению. Поэтому директор больницы обвинил фонд в недобросовестности и предупредил о планах разорвать договор с организацией.

"Охматдет" хотят восстановить еще до наступления холодов. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать наблюдательному совету утвердить именно такие сроки.

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