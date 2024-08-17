Гендиректора 'Охматдета' Жовнира отстранили от исполнения обязанностей: как он отреагировал на решение Минздрава

Генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей. Он не будет выполнять руководство больницей до завершения проверок Национальной полицией, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Об этом он заявил в Facebook.

Ляшко добавил, что правоохранители изучают факты, связанные с восстановлением зданий больницы и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" – здоровое детство". Кроме этого, минздрав инициировал внутренюю проверку.

В то же время Ляшко заявил, что уже получил первые результаты проведения проверки комиссии. По его словам, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается в средства массовой информации и содержится в документах.

"Минздрав придерживается ранее озвученного плана, согласно которому все дальнейшие процессы восстановления Охматдета будут проходить под наблюдением Совета по восстановлению, куда уже вошли представители международных организаций и компаний, совершивших наибольшие пожертвования", – написал Ляшко.

Напомним, благотворительный фонд, собиравший деньги на восстановление больницы "Охматдет" после российской ракетной атаки, отказался передать собранные средства медицинскому заведению. Поэтому директор больницы обвинил фонд в недобросовестности и предупредил о планах расторгнуть договор с организацией.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения упразднило тендеры, по которым планировалось потратить 14 млн грн на восстановление крыши "Охматдета". Это произошло после того, как БФ "Охматдет" избрал победителем тендера малоизвестную компанию, имеющую одни из самых дорогих цен на ремонт.

Как сообщал OBOZ.UA, детскую больницу "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля разрушила ракетами РФ, хотят восстановить до наступления холодов. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать наблюдательному совету утвердить такие сроки, чтобы это можно было сделать до зимнего периода.

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