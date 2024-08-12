'Мы шагнули назад': министр Ляшко назвал сроки восстановления 'Охматдета' и рассказал о процедуре тендера. Видео

Детскую больницу "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля разрушила ракетами РФ, хотят восстановить до наступления холодов. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать наблюдательному совету утвердить такие сроки, чтобы это можно было сделать до зимнего периода.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент OBOZ.UA. "Для нас интересно сохранить инженерные сети внутри и запустить больницу с наступлением холодов, поэтому там нужно сделать определенные работы как по остеклению, в том числе и фасадов, так и по сохранению теплосетей, которые проходят по определенным помещениям", – отметил он.

Чиновник также призвал представителей бизнеса прийти на торги, чтобы как можно быстрее отстроить "Охматдет". Сейчас еще решается вопрос об объявлении соответствующего тендера.

"На прошлой неделе мы провели большое совещание со строителями, с проектантами в Министерстве здравоохранения, где проговорили процессы, происходившие, когда оценка проводилась по укрупненным показателям. После этого разрабатывался технический отчет, смета, которая должна была пройти экспертизу, и услышали много предостережений с предложениями о том, что лучше сделать технический отчет, смету, и после этого выходить на торги", – говорит Ляшко.

С генеральным директором "Охматдета" он посетил многие проектные институты и, в частности, ключевые государственные предприятия, занимающиеся этими вопросами. На наблюдательном совете будет представлено видение процесса восстановления, чтобы как можно скорее запустить и отчет, и смету, и сами строительные работы.

"Поэтому это решение будет уже за наблюдательным советом, каким путем мы выберем это движение дальше", – отметил министр.

Представитель программы развития ООН (ПРООН) заявил, что они готовы предложить критерии к компаниям, которые можно будет отобрать, когда будет смета и начнутся тендерные процедуры.

Потенциально могут состояться евроторги, к которым могут привлечь европейские компании, но по этому поводу еще будет проводиться дискуссия.

Как сообщал OBOZ.UA, центральный корпус детской больницы "Охматдет" будет построен после нового тендера. Его проведут по новой процедуре через "Прозрачно".

Позже стало известно, что Минздрав отменил тендеры, по которым планировалось потратить 14 млн грн на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение в рамках восстановления детской больницы "Охматдет". При этом никаких договоров по результатам тендер, который объявил "Охматдет", подписано не было.

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