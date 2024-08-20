Минздрав утвердил Совет по восстановлению 'Охматдета': кто вошел в его состав

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило состав Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Первое собрание Совета состоится во вторник, 20 августа, когда все члены соберутся для обсуждения будущих шагов.

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Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. В состав Совета вошли представители благотворительных организаций, внесших наибольшие взносы в поддержку больницы, а также представители международных технических проектов, дипломатических учреждений, межправительственных организаций и фондов, общественных организаций, и, конечно, представители Минздрава и "Охматдета".

В частности, совет состоит из 15 членов, среди которых:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине.

Донатас Буткус, советник-посланник посольства Литвы в Украине.

Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине.

Владимир Кудрицкий, глава правления Укрэнерго.

Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНЕФТОГАЗ".

Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА".

Евгений Гончар, начальник отдела формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Минздрава Украины.

Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдета.

Вячеслав Быков, член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки".

Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда "Возрождение".

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины".

Тарас Лилик, заместитель председателя совета директоров по деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины.

Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов".

Марина Маменко, глава правления ГС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

Наталья Онипко, президент и основатель БО "Благотворительный фонд "Залог".

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета". Это Александр Урин, до последнего времени работавший в этой больнице заведующим отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

Гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир был отстранен от должности на время проверок, проводимых правоохранительными органами относительно действий благотворительного фонда "Охматдета".

Благотворительный фонд, собиравший деньги на восстановление больницы "Охматдет" после российской ракетной атаки, отказался передать собранные средства медицинскому заведению. Поэтому директор больницы обвинил фонд в недобросовестности и предупредил о планах разорвать договор с организацией.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения упразднило тендеры, по которым планировалось потратить 14 млн грн на восстановление крыши "Охматдета". Это произошло после того, как БФ "Охматдет" избрал победителем тендера малоизвестную компанию, имеющую одни из самых дорогих цен на ремонт.

"Охматдет" хотят восстановить еще до наступления холодов. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать наблюдательному совету утвердить следующие сроки.

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