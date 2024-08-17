И. о. директора 'Охматдета' стал заведующий одним из отделений Александр Урин: что о нем известно. Фото

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета". Это Александр Урин, до последнего времени работавший в этой больнице заведующим отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

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О назначении сообщил сам министр. При этом Ляшко сослался на коллектив больницы, с которым, по словам чиновника, он общался по поводу этого назначению.

"Для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", болеет за "Охматдет". Коллектив больницы ему доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше", – отметил Ляшко.

Министр ничего не рассказал об Александре Урине. Однако, как известно OBOZ.UA, Александр женат, воспитывает сына и дочь. В свое время господин Урин пытался заниматься политикой, даже баллотировался в Верховную Раду (9-го созыва) под лозунгами партии "Сила и честь", однако эта партия никуда не прошла.

Согласно декларациям г-на Урина, он не имеет ни ценных бумаг, ни корпоративных прав, и живет только на одну зарплату. При этом у него есть несколько небольших земельных участков. Но в базе данных YouControl есть киевское ООО "Лотос мед", принадлежащее Светлане Янушевской и Александру Урину. Предприятие связано с медициной.

Александр Александрович Урин – сын Александра Марковича Урина, известного в медицине детского хирурга. Причем Александр Маркович много лет работал в "Охматдете" и в свое время тоже возглавлял эту больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир был отстранен от должности на время проверок, проводимых правоохранительными органами относительно действий благотворительного фонда "Охматдета".

Напомним, благотворительный фонд, собиравший деньги на восстановление больницы "Охматдет" после российской ракетной атаки, отказался передать собранные средства медицинскому заведению. Поэтому директор больницы обвинил фонд в недобросовестности и предупредил о планах расторгнуть договор с организацией.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения упразднило тендеры, по которым планировалось потратить 14 млн грн на восстановление крыши "Охматдета". Это произошло после того, как БФ "Охматдет" избрал победителем тендера малоизвестную компанию, имеющую одни из самых дорогих цен на ремонт.

"Охматдет" хотят восстановить еще до наступления холодов. Министерство здравоохранения Украины будет предлагать набсовету утвердить такие сроки, чтобы это можно было сделать до зимнего периода.

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