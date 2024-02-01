На Волыни жену и новорожденного сына погибшего воина встречали с оркестром: первый ее муж тоже вернулся на щите

Жена погибшего воина с Волыни, защищавшего Украину на фронте, Наталья Цыба родила четвертого ребенка – Николая. Женщину под стенами роддома встретил военный оркестр, где служил ее второй муж Сергей Цыба. Первый муж Наталии также погиб на войне.

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Как сообщает волонтер Руслан Телипский в Facebook, малыш родился уже после смерти отца, которого не стало в июне 2023 года. Чтобы поддержать роженицу, в роддом прибыли также военные из 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, представители местной власти, родственники и друзья.

"Нелегкая судьба постигла Наталью Викторовну, которая будет самостоятельно воспитывать четырех деток. К сожалению, самый младший малыш родился уже после гибели своего папы-воина, отдавшего свою жизнь на Харьковщине в июне 2023 года за наше мирное небо и свободное будущее Родины в битве с кремлядским оккупантом. Однако Сергей Николаевич Цыба будет жить в памяти в наших сердцах", – написал Телипский.

Все четверо детей остались без отца. А новорожденный Николай увидит его только на фотографиях. В частности, от прошлого брака Наталья имеет двоих старших детей, папа которых погиб на фронте еще в первый год полномасштабной войны.

"Продолжать его дело будут родные кровинки (3-летняя Аничка и новорожденный Коля), а также дети от первого Наталкиного брака (13-летняя Татьяна и 11-летний Михаил. К слову, их биологический отец, Семенюк Александр Васильевич, тоже, к сожалению, погиб в 2022 году на этой проклятой войне), которые стали для Сергея также родными детьми", – рассказал волынянин.

Военный оркестр во время встречи с Наталией сыграл казацкий марш и "Пісню про рушник" Андрея Малышко. Таким образом они почтили память о Сергее Цыбе и встретили его новорожденного малыша.

"Ребята из военного оркестра, в котором служил их собрат в должности штаб-сержанта отдали уважение небесному герою своим присутствием и достойно встретили его сына Николая музыкальным сопровождением. Желаем, чтобы судьба к младенцу была благосклонна, а мы в свою очередь постараемся помочь и поддержать", – написал Телипский.

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