Ампутировали ноги в 35 лет: стала известна история священника на Прикарпатье, который снял протезы в поддержку воина ВСУ

Священнослужитель Иван Теремко из Глушкова Ивано-Франковской области уже 22 года носит протезы на ногах, но это никак не мешает ему полноценно жить. Отец отстаивает несколькочасовую службу, самостоятельно делает дома ремонт, садит огород, водит машину и даже танцует польку и фокстрот. Своим примером он призывает людей не бояться протезирования, даже если поначалу это неудобно.

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Обе ноги священник потерял еще в 35 лет, когда в метель ехал подводой из соседнего села, рассказал Отец Иван ТСН. Тогда лошади сбились с дороги, а ему пришлось сутки просидеть в мокром и холодном снегу. Впоследствии врачи ампутировали обе ноги.

"У меня были такие маленькие башмачки низкие, набрал воды, ноги замерзли. В снегу так лег – и меня замело. Я спал, так придремывал, но ноги уже не служили", – рассказал священнослужитель.

Тогда он смирился со своей беспомощностью и даже попросил жену с детьми оставить его самого и отправиться на поиски лучшей жизни. С любимой женщиной священник все еще вместе, она не захотела его покидать.

"Говорю к жене: Галя, знаешь, ты молода, двое детей маленьких. Тебе нужно меня здесь оставить, строить свою жизнь, поднимать детей. А я уже в каком-нибудь приюте или интернате", – сказал Отец Иван.

Тем самым движущей силой к пониманию, что с протезами можно жить, стал момент, когда он увидел в больнице женщину с ампутированными ногами, которая смогла нормально ходить.

"Здесь женщина тоже была с ампутацией ноги, и ей сделали протез. И она ребенка родила и ходит нормально", – рассказал священник.

Иван Теремко по собственному опыту знает, насколько важна поддержка и пример. Потому он и решил, что стоять в стороне не будет. 9 января Отец Иван освящал дома жителей Глушкова иорданской водой. Он также посетил помещение украинского воина 10-й горно-штурмовой бригады Владимира Бойчука, который потерял ноги и руку в тяжелых боях под Бахмутом и проходил реабилитацию дома.

Тогда и появилась фотография, где священнослужитель сидит на кровати с Владимиром без протезов. Отец Иван поделился, что решил их снять, чтобы поддержать бойца.

" Я хотел показать мозоли. Что их надо набить. Вот как руки наработаны, сразу есть мозоли. Так же это", – объясним свои действия он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Теремко верит в воина Владимира Бойчука, хотя впереди его ждет тяжелый труд.

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