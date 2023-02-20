На Волыни сошел с рельсов поезд Киев – Варшава, начато расследование. Фото

Ночью в воскресенье, 19 февраля, в Волынской области с рельсов сошел поезд Киев – Варшава. Инцидент произошел в районе железнодорожного моста через реку Турия.

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Об этом сообщает Волынская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что поезд в этот момент двигался в направлении Польши.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Причины и все обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

По факту инцидента с поездом было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Досудебным расследованием по делу руководит Ковельская окружная прокуратура.

Спикер "Укрзалізниці" Александр Шевченко в ответ на запрос "Суспільного" отметил, что компания пока не дает комментариев по поводу этой ситуации с поездом Киев – Варшава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину утром 10 февраля по меньшей мере 8 поездов приехали на конечные станции с опозданием. Причиной этого стало обесточивание отдельных участков.

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