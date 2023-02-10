В Украине массовые задержки поездов: на сколько опаздывают

В Украине утром 10 февраля минимум 8 поездов придут на конечные станции с опозданием. Причина – обесточивание отдельных участков. Время задержки – от 5 до более чем 30 минут.

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Об этом сообщила "Укрзалізниція". "Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 5 из 65 рейсов "Укрзалізниці" задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда на более получаса", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, пассажиры рейса №712/711 Киев – Краматорск будут пересажены в спальные вагоны под резервным тепловозом, Интерсити+. А поезд №722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой.

"Обратные отправления из Краматорска и Харькова, соответственно, ожидаются с задержкой. О которой будем сообщать дополнительно", – подчеркнули в компании.

Какая ситуация на вокзалах

По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая. Так:

они обеспечены резервным энергоснабжением;

посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, осуществляется через подземные переходы.

"На железнодорожных вокзалах Украины открыты "пункты несокрушимости". А на крупнейших – работают "крепости несокрушимости", где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь", – напомнили в компании.

Что делать пассажирам, которые не успели на поезд из-за обстрелов

Те пассажиры, которые в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, смогут доехать до планируемого места другим рейсом. При этом платить дополнительные деньги им не потребуется.

"Мы с тем же билетом посадим на следующий рейс, следующий по такому же направлению", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за угрозы российской ракетной атаки в Украине начали применять экстренные отключения света. Об этом энергетики уже сообщили жителям Киева, а также Киевской и Днепропетровской областей.