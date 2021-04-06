На Волыни ремонтируют дорогу к Шацким озерам по программе 'Большая стройка'

Добраться до Шацкого национального парка и 23-х уникальных озер по идеально ровной дороге можно будет уже совсем скоро. Укравтодор в рамках президентской программы "Большая стройка" начал ремонт дороги, ведущей по этому популярному туристическому маршруту.

Как сообщает пресс-служба агентства, ремонт на автодороге Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – / М-06 / завершат в 2021 году.

"Восстановление этой важной транспортной артерии начали в прошлом году. Тогда ремонтировали 9-километровый участок, который начинается недалеко поворота в санаторий "Лесная песня" и заканчивается на выезде из поселка Шацк. На всей его протяженности уложили выравнивающий слой, а поверх него на отрезке более 6 км уже проведено финишное асфальтирование. В этом году этот объект будет завершен и введен в эксплуатацию", – информирует пресс-служба Укравтодора.

В первые дни апреля начали работы на первых 8 км автодороги. Уже успели завершить фрезерование изношенного дорожного покрытия, на половине участка положили первый слой асфальта. В планах также восстановить участок Пища – Верба.

Ремонтируют и другие территориальные дороги, ведущие к Шацким озерам. В частности, дорогу Т-03-01 Залесье – / Т-03-02 / на участке между селами Пульмо и Гряда, а также пути по маршруту Шацк – Семеновка (Т-03-06 и Т-03-08). Кроме того, ремонтируют дорогу Т-03-06 на участке от Шацка до Вилицы – здесь уже кладут первый слой асфальта.

Напомним, в этом году в рамках программы "Большая стройка" стартует "Большая реставрация". По словам замглавы Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, будут восстановлены и отреставрированы 150 объектов культурного наследия во всех уголках страны. Программа предусматривает, что вместе с самими объектами отремонтируют дорожную инфраструктуру.