Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации в Украине?

Согласно закону Украины, уклонение от мобилизации является серьезным правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность. Уклоняющегося могут лишить свободы на длительный срок – от 3 до 5 лет.

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Такое наказание предусмотрено Уголовным кодексом Украины. OBOZ.UA рассказывает, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь для военнообязанных.

Отказ от мобилизации

Если у гражданина Украины призывного возраста нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то по закону Украины О воинской обязанности и военной службе, он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации.

За письменный отказ от вручения повестки также предусмотрено наказание.

"Если человек написал заявление об отказе от вручения повестки, то за это предусмотрена ответственность, согласно ст. 210-1 КУоАП, в виде штрафа от 17 до 25 тыс. грн, а также лишение права управления транспортным средством", – пояснил член Ассоциации юристов Украины, юрист LCF Law Group, молодой человек LCF Law Group.

Если военнообязанный после вручения повестки без уважительной причины не явился, то на него в рамках административной ответственности налагается штраф.

Последствия отказа в мобилизации

Для военнообязанных, систематически уклоняющихся от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ответственность наступает при условии, что военнообязанный:

получил мобилизационное распоряжение;

не имеет законных оснований для отсрочки или увольнения от службы;

сознательно уклоняется от исполнения воинского долга.

Как пояснил Романчук, протокол о привлечении к ответственности создается руководителем ТЦК и СП при выявлении соответствующего административного правонарушения (без решения суда), после чего происходит рассмотрение нарушения в ТЦК и выносится решение о привлечении к ответственности. Это решение можно обжаловать в суде.

В случае наличия оснований привлечения к уголовной ответственности работники ТЦК и СП представляют информацию в правоохранительные органы, которые открывают уголовное производство, если видят основания.

Как сообщал OBOZ.UA, отсрочки от мобилизации в приложении Резерв+ постепенно начнут продолжаться автоматически. Теперь для этого будет достаточно обновить военный документ.

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