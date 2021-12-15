На Украину надвигается сильное похолодание, ударят морозы до минус 18: синоптик назвала дату

На следующей неделе в Украину придет серьезное похолодание. Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов.

Об этом сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. Днем мороз будет колебаться в пределах 5-10 градусов (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

В Киеве также ожидается значительное похолодание, особенно в середине недели. Ночью -8...-14 градусов, днем -3...-7 градусов.

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В четверг, 16 декабря, территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo на севере Скандинавии. В западных, северных и центральных областях будет преимущественно дождь, в Карпатах – снег.

Южную часть страны удержит от осадков антициклон Yascha, лишь ночью в Одесской области пройдет дождь.

На востоке преимущественно без осадков, разве Харьковщину могут затронуть осадки атмосферного фронта.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться в пределах от 4 мороза до 3 тепла, днем в четверг ожидается от -1 до +4 градусов, в Крыму +3…+9 градусов.

В Киеве 16 декабря предполагается влажная облачная погода – пройдет дождь, при понижении ниже ноля, с мокрым снегом. Днем в столице +1…+3 градуса.

В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди уступят место мокрому снегу и снегу.

По данным Укргидрометцентра, 16 декабря дождь с мокрым снегом ожидается на западе страны, кроме Волыни и Ривненщины, а также в центре и севере.

В пятницу, 17 декабря, будет сухо только в Одесской и Николаевской областях. В субботу прояснится во Львове, Луцке, Ривне, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Житомире, Чернигове, Сумах и Киеве.

В воскресенье, 19 декабря, снегопады вернутся в эти регионы, однако без осадков останутся юг и восток.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в последние дни текущего года в Украине установится достаточно нехарактерная для зимы погода – будет теплее обычного. Ожидаются колебания температуры около 0 градусов с ночными минусами и дневными плюсами.