На Украину надвигается магнитная буря: как уберечься

В марте в Украине ожидается минимум шесть магнитных бурь. Первую прогнозируют уже в среду, 3 марта.

Как сообщает tesis.lebedev.ru, в этот день и накануне существует небольшая вероятность сильного магнитного шторма. Это может отразиться на самочувствии людей.

Следующая магнитная буря средней активности накроет Украину 6 марта. При этом самый сильный шторм ожидается 18-19 марта.

Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни:

высыпаться;

придерживаться распорядка дня;

гулять на свежем воздухе (избегая прямых лучей солнца);

отказаться от тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;

пить травяные чаи;

выпивать не менее двух литров воды в день;

тем, кто страдает от хронических заболеваний, – ограничить физические нагрузки и иметь необходимые лекарственные средства под рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солнце вступило в новый цикл, который продлится 11 лет. Активность звезды стала расти после минимума, который пришелся на декабрь 2019 года.