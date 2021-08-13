На Тернопольщине парень попал в ДТП в день рождения и погиб. Фото и детали трагедии

В Тернопольский области юноша погиб в ДТП в день своего 18-летия. Его мотоцикл съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Трагедия произошла между селами Кутянка и Андрушевка Кременецкого района (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От полученных травм парень погиб на месте. По словам полицейских, на момент ДТП юноша был трезв, но не одел шлем, который был пристегнут на мотоцикле.

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Еще одно ДТП произошло в Теребовлянском районе. 7-летний мальчик играл с братом мячом и в какой-то момент выбежал на проезжую часть дороги.

В это время рядом проезжал мотоцикл марки LONCIN, его водитель не успел затормозить и задел багажником малолетнего. Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

У водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Оба ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы Volkswagen протаранил Suzuki, который был припаркован на обочине. После этого виновник ДТП пытался скрыться на машине, которая загорелась.