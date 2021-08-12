В Киеве водитель устроил ДТП и пытался сбежать от полиции на горящем авто. Фото

В Киеве на проспекте Победы Volkswagen протаранил Suzuki, который был припаркован на обочине. После этого виновник ДТП пытался скрыться на машине, которая загорелась.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Возможно, водитель-беглец находился за рулем в состоянии опьянения.

Очевидцы происшествия сообщили, что после ДТП автомобиль Volkswagen скрылся с места с поврежденным радиатором и вскоре загорелся.

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"Пассажир сбежал, а водителя остановили неравнодушные граждане. Возгорание ликвидировали спасатели. У владельца авто патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке он отказался", – уточнили в полиции.

Патрульные составили на водителя 3 административных протокола. По части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статье 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП.

За вождение в состоянии опьянения мужчине грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 11 августа на повороте на улицу Академика Булаховского столкнулись полицейская Skoda Rapid и маршрутный автобус. В результате ДТП пострадал правоохранитель.