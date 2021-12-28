На станции 'Вернадский' в Антарктиде появится украинская хата: арт-инсталляцией станет топливный бак. Фото

В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский появится новая арт-инсталляция. На острове Галиндез архипелага Аргентинские острова установят украинскую хату.

Проект дизайна объекта создала мировая архитектурная студия balbek bureau, а воплощать его в жизнь будет опытно-конструкторское бюро "Мастерская Чудес". Об этом сообщается на сайте balbek bureau.

В инсталляцию под названием "Дом. Воспоминания", вдохновлённой типичной украинской хатой, превратят старый топливный бак, который расположен на территории станции, но больше не эксплуатируется по назначению. Именно его ежегодно чуть ли не первым видят тысячи туристов, которые посещают станцию ​​"Академик Вернадский" во время антарктического лета.

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Ожидается, что инсталляция будет знакомить гостей станции с украинской культурой, поскольку для многих иностранцев это первый контакт с Украиной. А объект в виде украинской хаты для наших исследователей станет воспоминанием о доме, а для туристов – возможностью познакомиться с Украиной через узнаваемый, но не банальный визуальный образ.

Дизайнеры составили сборный образ хаты – с шиферной крышей, дымоходом и характерными окнами. Воспроизводить этот образ будут с помощью тонкого детализированного каркаса вокруг бака. По замыслу, инсталляция должна напоминать эскиз карандашом: будто кто-то вспоминает свой дом и делает зарисовку по памяти. Однако в хату можно будет и войти. Внутри жилища планируют разместить борды с символическими предметами, к примеру, с грудкой чернозема и фрагмента вышиванки, залитыми эпоксидной смолой.

В рамках тестирования инсталляцию соберут в Украине, а потом разберут. В январе 2022 года ее транспортируют на станцию ​​"Академик Вернадский" на ледоколе "Ноосфера".

О том, как работает украинская антарктическая экспедиция "Академик Вернадский" – читайте в материале OBOZREVATEL.

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