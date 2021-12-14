Возле станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега: засыпало даже гнезда пингвинов. Фото

В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега. Намело такие кучугуры снежного покрова, что засыпало даже гнезда пингвинов.

Высота снега впервые за нынешнюю зимовку достигла 262 сантиметров. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В среду, 1 декабря, в Антарктиде началось лето. С того момента снег идет почти постоянно и, согласно прогнозам метеорологов, высота покрова будет еще увеличиться.

Полярники отметили, что гнезда пингвинов, которые расположены на низменностях, полностью засыпало снегом. На фото видно, что из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца.

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В то же время некоторые пингвины успели занять места на возвышенностях, поэтому их запорошило только частично.

По словам исследователей, переживать за засыпанных птиц не стоит, поскольку они к этому приспособлены. Пингвины могут сами откопать гнезда, делая телом трубы в снегу. Кроме того, чтобы передвигаться по глубокому снегу, они не идут, а ложатся и скользят брюхом. При этом они могут развить скорость до 6 км/ч.

О том, как работает украинская антарктическая экспедиция "Академик Вернадский" – читайте в материале OBOZREVATEL.

В августе в Антарктиде полярники из 26-й Украинской антарктической экспедиции над станцией "Академик Вернадский" зафиксировали необычные облака-"НЛО". Их заметили перед тем, как резко испортилась погода.

Ранее возле станции "Академик Вернадский" снег стал малинового и зеленого цвета. Такое явление негативно влияет на экологию.