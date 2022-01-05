На самую пожилую маму Украины подали в суд: истец заявила о краже яйцеклеток

Материнство 76-летней Валентины Подвербной намерены оспорить в суде. Иск подала жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Об этом "Укринформу" заявил адвокат истца Сергей Вольфовский. Он отметил, что женщина сдала свои яйцеклетки только на хранение.

Речь идет о жительнице Израиля, которая сама родом из Харькова. Адвокат подчеркивает, что разрешения на использование ее яйцеклеток никто никому не предоставлял.

Женщина будет требовать в суде проведения ДНК-экспертизы. Если она будет отрицательной, то свой иск она отзовет. В противном случае судебный процесс продолжится.

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В Едином реестре судебных решений сказано, что 21 декабря уже состоялось подготовительное заседание. Рассмотрение по существу начнется 12 января в Новозаводском райсуде Чернигова.

Отметим, что Подвербная стала самой пожилой матерью в Украине, родив в 2011 году в возрасте 66 лет ребенка. О том, как сейчас живет женщина, читайте в материале OBOZREVATEL.