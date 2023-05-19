На саммите G7 в Японии обсудят предоставление Украине истребителей F-16: глава Евросовета сделал заявление

Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил, что на саммите G7 ведущих западных промышленно развитых стран в Японии обсудят предоставление Украине истребителей F-16. Участники саммита тесно координируются, чтобы придерживаться общего подхода к военной поддержке нашей страны.

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Такое заявление Мишель сделал в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам главы Евросовета, в эту пятницу будет возможность обсудить вопрос передачи истребителей с президентом США Джо Байденом и другими участниками саммита и совместно рассмотреть вопрос о том, какая дополнительная поддержка необходима.

"Совершенно очевидно, что Украине нужно больше военной техники", – сказал он.

В последние недели администрация Байдена дала понять европейским союзникам, что США разрешат им поставлять Украине истребители F-16 американского производства. Великобритания и Нидерланды подтвердили во вторник, что создадут международную коалицию, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Их также поддерживает Франция.

Группа американских конгрессменов от демократов и республиканцев призвала президента США Джо Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 Украине. Предоставление Украине этих вертолетов имеет важное значение для эффективного прекращения этой войны.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что на ход полномасштабной войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, может повлиять передача нашим Воздушным силам двух-трех эскадрилий современных истребителей F-16. В Украине эскадрилья – это 12 самолетов, то есть речь идет о 24-36 единицах.

Как писал OBOZREVATEL, британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

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