В Конгрессе США призвали Байдена разблокировать поставки F-16 Украине – NYT

Группа американских конгрессменов от демократов и республиканцев призвала президента США Джо Байдена разблокировать поставки истребителей F-16 Украине. Предоставление Украине этих вертолетов имеет важное значение для эффективного прекращения этой войны.

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Об этом сообщает New York Times. На данный момент несколько европейских союзников готовы передать свои F-16 Украине. Но администрация Байдена, которая должна одобрять любые поставки самолетов американского производства, по-прежнему не убеждена в том, что Украине они нужны.

Скептицизм Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам в настоящее время не разрешается даже тренироваться на F-16, принадлежащих европейским государствам, по словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

В Вашингтоне высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Байдена по-прежнему не хочет отправлять Украине свои собственные F-16, отчасти из-за стоимости судна. Вместо этого, по словам представителя США, администрацию больше заботит ускорение доставки других американских вооружений в Украину к моменту контрнаступления против России и что в любом случае самолеты не долетят до поля боя как минимум в течение нескольких месяцев.

Это не первый раз, когда администрация Байдена сопротивляется требованиям союзников отправить Украине более мощное и современное вооружение. В каждом случае решение все же было изменено и позволило перебросить Украине мощные ракетные установки HIMARS, танки Abrams и ракеты ПВО Patriot.

При этом представитель США не исключил, что администрация Байдена выдаст лицензии на реэкспорт европейским странам, что позволит им передать Украине свои F-16.

В связи с этим 14 конгрессменов от демократов и республиканцев призвали Байдена без промедления разблокировать поставки истребителей F-16.

"Как мы видели, раньше у наших союзников были некоторые сомнения в предоставлении танков Украине. Лидерство США имеет решающее значение для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями", – говорится в их письме.

Конгрессмены также подчеркнули, что предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного прекращения этой войны.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что на ход полномасштабной войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, может повлиять передача нашим Воздушным силам двух-трех эскадрилий современных истребителей F-16. В Украине эскадрилья – это 12 самолетов, то есть речь идет о 24-36 единицах.

Ранее издание Politico, ссылаясь на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, заявило, что Киев хочет получить от Запада от 40 до 50 современных истребителей.

Как писал OBOZREVATEL, британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

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