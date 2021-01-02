На Рождество в Украине пообещали дождь и мокрый снег

Со 2 по 5 января в Украине немного похолодает, а перед Рождество 7 января снова начнется потепление.

Как сообщил OBOZREVATEL ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега.

По его словам, 6-7 января ожидается дождливая погода.

"В Сочельник может быть около 0 градусов, но конкретных морозов пока не видно", – уточнил синоптик.

Он отметил, что в ближайшие 10 дней в большинстве регионов Украины будет идти не снег, а дождь.

"Но больше осадков будет в карпатском регионе в виде мокрого снега. Исключительно из-за рельефа. Там будут проходить атмосферные фронты, осадков выпадет больше, может, даже до опасных значений по количеству", – добавил Мурмыло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды на январь в Украине.