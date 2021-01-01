Тепло і мало снігу: синоптики дали прогноз погоди на січень в Україні

Погода в Україні в січні 2021 обіцяє бути різною: і майже весняною, і по-справжньому зимовою. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.

Погода на Різдво 7 січня не порадує снігом, але в першій декаді січня в Карпатах можливе сходження лавин.

Детальніше в тому, якою буде погода в січні, розбирався OBOZREVATEL.

Як розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, щоб зробити прогноз до середини січня, синоптики спостерігали за погодою поблизу дати 20 грудня.

"Ми бачили, що випав сніг, температура знизилася, але незначно. Місцями було -8 градусів. Це показує, якою буде зима до середини січня – від -5 до +5 градусів", – розповіла вона.

Синоптикиня додала, що через високі зимові температури місячна норма опадів випала не у вигляді снігу, а у вигляді дощу.

"З опадами в січні не дуже добре. Якби зараз температура була низька, то сніг лежав би спокійно. Але всі опади випали у вигляді дощу, їх виявилося багато. Виходить, що зима у нас безсніжна за рахунок високої температури", – зауважила вона.

У другій половині січня вчені прогнозують суттєве похолодання. "А потім має похолодати. Друга половина січня, початок лютого повинні бути холодними", – попередила синоптикиня.

В Українському гідрометцентрі в коментарі OBOZREVATEL уточнили, що довгострокові, понад 10 днів, прогнози погоди не бувають точними, і все-таки січень може виявитися досить теплим місяцем. За словами провідного синоптика Романа Мурмила, перша половина січня буде "переважно теплою і порівняно спокійною. Температура буде вище норми, опади – в кліматичній нормі і трохи нижче".

Він повідомив, що початок місяця – з опадами, з дощами, з вітром: "Температурний фон буде дуже різний. Наприклад, на заході і сході країни близько 0 градусів вночі, на решті території +4... +9 градусів".

З 2 до 5 січня трохи похолодає, а перед Різдвом (7 січня) знову почнеться потепління. "Не те щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть із опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", – розповів синоптик.

6-7 січня очікується дощова погода. "У Святвечір може бути близько 0 градусів, але конкретних морозів поки не видно", – уточнив Мурмило.

За його словами, в найближчі 10 днів у більшості регіонів України буде йти не сніг, а дощ. "Але більше опадів буде в карпатському регіоні у вигляді мокрого снігу. Винятково через рельєф. Там будуть проходити атмосферні фронти, опадів випаде більше, може, навіть до небезпечних значень за кількістю".

Синоптик додав, що підвищується небезпека сходження лавин у Карпатах. "Імовірність така є, оскільки буде мокрий сніг, але поки сказати складно. Це стане зрозуміло пізніше", – зауважив він.

Що стосується всього січня, то в Гідрометцентрі очікують, що за температурами він буде вище від кліматичної норми. "Якщо похолодання і будуть, то короткочасні. Не можна сказати, що досить тривалий період буде з негативними температурами. На загальному тлі порівняно теплої погоди це буде практично непомітно. Вторгнення холодних повітряних мас будуть короткочасними", – підсумував синоптик.