На Різдво в Україні пообіцяли дощ та мокрий сніг

З 2 до 5 січня в Україні трохи похолодає, а перед Різдвом 7 січня знову почнеться потепління.

Як повідомив OBOZREVATEL провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу.

За його словами, 6-7 січня очікується дощова погода.

"У Святвечір може бути близько 0 градусів, але конкретних морозів поки не видно", – уточнив синоптик.

Він зазначив, що в найближчі 10 днів у більшості регіонів України буде йти не сніг, а дощ.

"Але більше опадів буде в карпатському регіоні у вигляді мокрого снігу. Винятково через рельєф. Там будуть проходити атмосферні фронти, опадів випаде більше, може, навіть до небезпечних значень за кількістю", – додав Мурмило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на січень в Україні.