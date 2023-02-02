На родине им может грозить смертная казнь: паре военнослужащих из Беларуси отказали в оформлении документов в Украине

Супругам-беларусам, защищавшим Украину в составе полка имени Кастуся Калиновского, украинская миграционная служба отказала в оформлении документов для постоянного проживания в Украине. Алексей "Уж" Лазарев пытался получить вид на постоянное проживание, а его жена Вероника Янович подавала документы на получение статуса беженки.

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В настоящее время супруги опасаются депортации из Украины, ведь в Беларуси им обоим грозит смертная казнь за то, что защищали наше государство от российских оккупантов. Об этом Алексей Лазарев рассказал в Twitter.

О том, что в миграционной службе у него и жены даже не приняли документы, Лазарев написал 1 февраля.

"Прочь из Украины, Алексей Лазарев некрасивый! Прочь из Украины! Прочь! (С) Миграционная служба Украины", – с горькой иронией перефразировал известную песню Верки Сердючки бывший доброволец.

В комментариях он пояснил, что пытался подать документы для получения вида на жительство, а его жена – для получения статуса беженки. Однако бумаги у них сотрудники миграционной службы даже не приняли.

"На самом деле я буду ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. Бороться с ГМС можно долго, но как при этом жить – сказать трудно", – отметил экс-боец добровольческого беларуского подразделения, добавив, что вариант с жалобой в суд будет длительным, дорогостоящим, однако не обязательно результативным.

Лазарев рассказал, что у него есть работа в сфере IT и хочет иметь возможность работать легально. Ни в финансовой, ни в какой-либо другой поддержке от украинского государства семья не нуждается, нужна только легализация проживания в Украине, за которую они воевали.

Когда комментаторы спросили, почему Алексей и Вероника не поедут в Польшу, Лазарев объяснил, что они уже пытались это сделать, однако Вероника Янович получила отказ в оформлении гуманитарной визы, срок действия ее беларуского паспорта истек в августе 2022 года.

В то же время вернуться в Беларусь супруги не могут: за участие в борьбе против российской агрессии на стороне Украины им грозит смертная казнь. Так что они опасаются возможной депортации.

И Алексей, и Вероника приехали в Украину в начале полномасштабной войны России против Украины, здесь присоединились к добровольцам-беларусам из полка имени Кастуся Калиновского. Именно здесь, в Украине, пара сначала обвенчалась, а впоследствии - заключила брак.

Алексей и Вероника были активны в соцсетях, где рассказывали о войне и буднях защитников Украины.

Напомним, накануне, 1 февраля, стало известно, что воюющие за Украину беларуские добровольцы захватили в плен наемников ЧВК "Вагнер". Двое оккупантов рассказали, что попали на фронт из колонии, где отбывали наказание, и успели провоевать два месяца. По истечении полугода на передовой им обещали "демобилизацию" и новые документы.

Воины-беларусы рассчитывают, что это пополнение обменного фонда приблизит возвращение из российского плена их побратимов.