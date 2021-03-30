На Прикарпатье прооперировали малыша с COVID-19: врач указал на опасную патологию

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице провели сложную операцию маленькому пациенту, который в свои 1,5 месяца попал в медучреждение с осложнениями после инфицирования коронавирусом и хирургической патологией.

Историю рассказал гендиректор медучреждения Тарас Мельник в Facebook. По его словам, к сожалению, его коллеги нередко сталкиваются с тем, что COVID-19 является не единственным диагнозом у детей.

"8 марта в реанимационное отделение КНП "ИФОДКЛ ИФОР" поступил 1,5-месячный малыш с тяжелой интоксикацией, одышкой и постоянной рвотой. После проведения обследований была диагностирована совмещенная патология – коронавирусная инфекция, осложненная воспалением легких, и пилоростеноз (патология желудка, при которой физиологическое питание невозможно)", – рассказал медик.

Медики прооперировали 1,5-месячного пациента с коронавирусом и хирургической патологией Facebook Taras Melnyk

Он подчеркнул, что в таком возрасте даже одно из этих заболеваний является опасным для жизни, не говоря уже об их сочетании.

После тщательной предоперационной подготовки и минимизации всех рисков, медики провели хирургическое вмешательство малышу. Ребенок после операции нуждался искусственной вентиляции легких и полного парентерального (внутривенного) питания в течение трех дней.

Состояние малыша после операции улучшается Facebook Taras Melnyk

"Несмотря на все сложности, профессионализм и кропотливая командная работа медицинского персонала увенчались успехом! Сейчас состояние ребенка значительно улучшилось, маленького пациента перевели из реанимационного отделения для дальнейшего лечения и реабилитации", – заверил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Винницкой области госпитализировали 3-летнего мальчика, который перестал говорить и ходить после COVID-19 – Павлик Лутковский попал в больницу с критически низким весом и пролежнями, в скорой он буквально задыхался.

Через несколько дней маленький пациент умер, не приходя в сознание, в реанимации Могилев-Подольской больницы на Винниччине.

В то же время полиция начала следствие и возбудила уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком.