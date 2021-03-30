На Прикарпатті прооперували малюка з COVID-19: лікар вказав на небезпечну патологію

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні провели складну операцію маленькому пацієнту, який у свої 1,5 місяці потрапив до медзакладу із ускладненнями після інфікування коронавірусом і хірургічною патологією.

Історію розповів гендиректор медзакладу Тарас Мельник у Facebook. За його словами, на жаль, його колеги нерідко мають справу з тим, що COVID-19 є не єдиним діагнозом у дітей.

"8 березня у реанімаційне відділення КНП "ІФОДКЛ ІФОР" поступив 1,5-місячний малюк із важкою інтоксикацією, задишкою та постійним блюванням. Після проведення обстежень було діагностовано поєднану патологію – коронавірусну інфекцію, ускладнену запаленням легень, та пілоростеноз (патологія шлунка, за якої фізіологічне харчування є неможливим)", – розповів медик.

Медики прооперували 1,5-місячного пацієнта з коронавірусом і хірургічною патологією Facebook Taras Melnyk

Він підкреслив, що в такому віці навіть одне з цих захворювань є небезпечним для життя, не говорячи вже про їхнє поєднання.

Після ретельної передопераційної підготовки та мінімізації всіх ризиків, медики провели хірургічне втручання малюку. Дитина після операції потребувала штучної вентиляції легень і повного парентерального (внутрішньовенного) харчування протягом трьох днів.

Стан малюка після операції покращується Facebook Taras Melnyk

"Незважаючи на всі складнощі, професіоналізм та кропітка командна робота медичного персоналу увінчалися успіхом! Зараз стан дитини значно покращився, маленького пацієнта переведено з реанімаційного відділення для подальшого лікування та реабілітації", – запевнив Мельник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Через декілька днів маленький пацієнт помер, не приходячи до тями, у реанімації Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині.

Водночас поліція розпочала слідство і порушила кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною.