На Прикарпатье продолжили бороться с водной стихией: фото от спасателей

На Прикарпатье вследствие непогоды остаются подтопленными 8 жилых домов, 229 домохозяйств и 91 подвал. Кроме того, повреждено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

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Спасатели продолжают борьбу с последствиями ливней на Ивано-Франковщине. Об этом по состоянию на утро 9 июля сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины. Также были опубликованы соответствующие фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на утро 9 июля остаются подтопленными 8 жилых домов, 229 дворохозяйств, 91 подвальное помещение, подмыто 3,61 км местных дорог, повреждено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами и частично затруднено транспортное сообщение в один населенный пункт", – говорится в сообщении.

Спасатели откачали более 12,8 тыс. кубометров воды из подвальных помещений, жилых домов и дворохозяйств.

В Тисменицкой территориальной громаде переправлены 53 человека, из них 10 детей – через дорогу, которую подтопила река Ворона.

Для местного населения доставлены продукты и вода, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 7 июля на Ивано-Франковщине было зафиксировано подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений и участков дорог. Из ряда населенных пунктов эвакуировали жителей.

– Вследствие удара молнии на Говерле погиб мужчина и 11-летняя девочка. В сети появилось видео момента трагедии.

– Ливни накрыли оккупированный Крым. В Джанкое и Керчи затопило дома и авто, возле Крымского моста пронесся смерч. А в российском Сочи бурные потоки сносили все на своем пути.

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