Природа намекает? Возле Крымского моста пронесся смерч, Джанкой и Керчь затопил ливнень. Видео

Оккупированный Крым на выходных накрыла непогода. Вечером 8 июля ливнями залило улицы в Керчи и Джанкое, а вблизи Крымского моста 9 июля пронесся смерч.

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Соответствующие кадры распространили местные паблики. В оккупированном Джанкое, в частности, затопило улицу Ленина вместе с авто (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

В городе жалуются на подтопление домов. "Администрация Джанкоя, примите меры! Вода бежит с дороги во двор, а затем в кухню все бежит", – говорит на видео одна из жительниц.

В Керчи сильный ливень превратил дороги в реки. Водители останавливались и включали аварийный сигнал, их ослепляли "постоянные вспышки молнии", сообщили пропагандистские СМИ.

Утром 9 июля очевидцы засняли, как рядом с Крымским мостом кружит смерч.

А в российском Сочи потоки воды снесли авто и затопили дома. По словам местных россиян, такого в их городе не было давно.

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Отметим, на 8 и 9 июля в оккупированном Крыму было объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях: ливневых дождях, местами очень сильных, грозах, граде, шквалах ветра до 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 9 июля в оккупированном Крыму заявили о якобы сбитии крылатой ракеты в районе Керчи. Целью якобы была часть Крымского моста.

– Крымский мост днем 9 июля был полностью перекрыт из-за атаки.

– Ранее партизаны "Атеш" сообщили, что оккупанты в Крыму пытаются спасти Керченский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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