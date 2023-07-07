Появилось видео момента попадания молнии на Говерле: погибли мужчина и 11-летняя девочка

На Говерле из-за попадания молнии погибли мужчина и девочка 11 лет. Также пострадала женщина, которую в состоянии шока доставили в больницу.

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Так, недавно в сети появилось видео момента попадания молнии, убившей двух человек. Удар был настолько сильным, что с ног посбивало даже туристов, находившихся вдали от места происшествия. Они зафиксировали этот момент на камеру.

Отметим, что ранее в ГСЧС сообщили о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, молния поразила трех человек.

Горные спасатели из поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохты были направлены на место происшествия. Прибывшие туда спасатели установили, что девочка и мужчина от удара скончались. Находившуюся в шоковом состоянии женщину эвакуировали к посту Заросляк вместе с другими участниками группы туристов, а затем передали медицинскому персоналу.

Напомним, что в Киевской области молния попала в жилые дома. Как сообщалось, 20 июня под Киевом непогода разгулялась, нанося ущерб частным домам не хуже российских ракет. За один день молния ударила сразу в два дома – в селе Гатное и Белогородцы.

Также в российском Краснодаре молния попала в голову мужчине. Это произошло посреди города на стоянке, мужчина мгновенно умер.

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