В Украине 10 регионов оказались на грани 'красной' зоны, – Шмыгаль

За прошедшую неделю в Украине выросло количество госпитализаций пациентов с коронавирусом – почти 21 тысяча против 17 600 на позапрошлой неделе. 10 областей близки к переходу из "оранжевой" в "красную" зону карантина.

Это свидетельствует о том, что в стране увеличивается число тяжелых случаев COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили на сайте Офиса президента. Глава правительства также добавил, что количество занятых реанимационных коек возросло с 1,5 до 2 тысяч.

Всего для больных коронавирусом в Украине выделили 70 157 коек, из них 60 тысяч обеспечены кислородом. По состоянию на вторник, 9 марта, заняты 29 573 места.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен "красный" уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также 10 областей находятся в "оранжевой" зоне и близки к "красной", – сказал Шмыгаль.

Одновременно с этим в Министерстве здравоохранения объявили о том, что ситуация с COVID-19 на Прикарпатье стабилизировалась.

Напомним, в Украине 9 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. В "красной" зоне оказались четыре области, еще десять регионов попали в "оранжевую".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основным инструментом в борьбе с распространением COVID-19 является вакцинация, а не введение локдауна.