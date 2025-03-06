На Прикарпатье чиновника ТЦК оштрафовали на 17 тыс. грн за мобилизацию мужчины: в чем причина

В Ивано-Франковской области сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки оштрафовали на 17 тыс. гривен за превышение полномочий. Речь идет об инциденте, в котором обвиняемый пытался мобилизовать в ряды ВСУ гражданина России.

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Подполковник не пришел в суд, но подал заявление о признании своей вины. Об этом говорится в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Согласно материалам дела, и.о. начальника одного из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области направил гражданина России на прохождение военно-врачебной комиссии. После этого иностранца поставили на воинский учет и включили в списки для отправки в воинскую часть.

Примечательно, что подполковник ТЦК тпроверил документы мужчины и знал, что он гражданин России и не подлежит призыву на военную службу. Однако несмотря на это обвиняемый дал указание отправить россиянина на медкомиссию.

В результате рассмотрения дела суд признал должностное лицо ТЦК виновным в превышении полномочий и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. грн.

Напомним, в Хмельницкой области суд приговорил к тюремному сроку мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант систематически игнорировал повестки в ТЦК и СП, а также придумывал разные причины своей неявки в военкомат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Гражданин свое нежелание защищать Украину объяснил тем, что "никому ничего не должен" и не считает вторжение России войной. Суд его наказал лишением свободы сроком на три года.

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