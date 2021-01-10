На Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва

Мирослав Семенюк Общество 11:58, 10.01.2021 Обновлено: 13:13, 10.01.2021

По состоянию на 11:00 10 января возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавской области, которые оставались без газа из-за взрыва на газопроводе под Лубнами.

Как сообщается в Telegram ГСЧС Украины, работники службы осуществляют оповещение жителей о восстановлении газоснабжения.

"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", – говорится в сообщении.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил в Telegram, что утром на месте взрыва газопровода под Лубнами было проведено заседание оперативного штаба.

"Ситуация контролируется. Сейчас идет технический процесс стравливания газа", – добавил он.

Продолжается технический процесс стравливания газа
Telegram Олега Синегубов
На месте взрыва проведено заседание оперативного штаба
Telegram Олега Синегубов
Жителей оповещают о восстановлении газоснабжения
Telegram Олега Синегубов
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