На Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва
По состоянию на 11:00 10 января возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавской области, которые оставались без газа из-за взрыва на газопроводе под Лубнами.
Как сообщается в Telegram ГСЧС Украины, работники службы осуществляют оповещение жителей о восстановлении газоснабжения.
"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", – говорится в сообщении.
Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил в Telegram, что утром на месте взрыва газопровода под Лубнами было проведено заседание оперативного штаба.
"Ситуация контролируется. Сейчас идет технический процесс стравливания газа", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе. Инцидент произошел в районе села Калайдинцы.
Очевидцы поделились видео с места ЧП под Лубнами.
Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда.
В полиции Полтавской области сообщили, что причиной взрыва на газопроводе стала его разгерметизация.