На Полтавщині відновили газопостачання після вибуху

Станом на 11:00 10 січня відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишалися без газу через вибух на газопроводі під Лубнами.

Як повідомляється в Telegram ДСНС України, працівники служби здійснюють оповіщення жителів про відновлення газопостачання.

"Рятувальники просять мешканців будинків залишатися вдома та стежити за своїми газовими приладами", – йдеться в повідомленні.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив у Telegram, що вранці на місці вибуху газопроводу під Лубнами було проведено засідання оперативного штабу.

"Ситуація контрольована. Зараз триває технічний процес стравлювання газу", – додав він.

Триває технічний процес стравлювання газу Telegram Олега Синєгубова

На місці вибуху проведено засідання оперативного штабу Telegram Олега Синєгубова

Жителів сповіщають про відновлення газопостачання Telegram Олега Синєгубова

Скрин Telegram

Скрин Telegram

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