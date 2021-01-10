На Полтавщині відновили газопостачання після вибуху
Станом на 11:00 10 січня відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишалися без газу через вибух на газопроводі під Лубнами.
Як повідомляється в Telegram ДСНС України, працівники служби здійснюють оповіщення жителів про відновлення газопостачання.
"Рятувальники просять мешканців будинків залишатися вдома та стежити за своїми газовими приладами", – йдеться в повідомленні.
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив у Telegram, що вранці на місці вибуху газопроводу під Лубнами було проведено засідання оперативного штабу.
"Ситуація контрольована. Зараз триває технічний процес стравлювання газу", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Полтавській області 9 січня стався потужний вибух на газопроводі. Інцидент трапився в районі села Калайдинці.
Очевидці поділилися відео з місця НП під Лубнами.
Вибух був такої сили, що в домівках місцевих жителів тремтіли вікна і посуд.
У поліції Полтавської області повідомили, що причиною вибуху на газогоні стала його розгерметизація.