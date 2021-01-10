На Полтавщині відновили газопостачання після вибуху

Мирослав Семенюк Суспільство 11:58, 10.01.2021 Оновлено: 12:39, 10.01.2021

Станом на 11:00 10 січня відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишалися без газу через вибух на газопроводі під Лубнами.

Як повідомляється в Telegram ДСНС України, працівники служби здійснюють оповіщення жителів про відновлення газопостачання.

"Рятувальники просять мешканців будинків залишатися вдома та стежити за своїми газовими приладами", – йдеться в повідомленні.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив у Telegram, що вранці на місці вибуху газопроводу під Лубнами було проведено засідання оперативного штабу.

"Ситуація контрольована. Зараз триває технічний процес стравлювання газу", – додав він.

Триває технічний процес стравлювання газу
Telegram Олега Синєгубова
На місці вибуху проведено засідання оперативного штабу
Telegram Олега Синєгубова
Жителів сповіщають про відновлення газопостачання
Telegram Олега Синєгубова
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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