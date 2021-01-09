На Полтавщині пролунав потужний вибух на газопроводі: перші подробиці

У Полтавській області в суботу, 9 січня, внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу стався потужний вибух.

Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі ДСНС. Інцидент трапився в районі села Калайдинці.

На місце події виїхали всі необхідні служби. Поки інформації про потерпілих або загиблих немає.

Один з очевидців події Олег розповів OBOZREVATEL, що вибух був дуже потужним, а після нього було чутно гучний шум. Він передбачає, що, найімовірніше, вибухнув газопровід.

За словами очевидця, по дорозі вони зустріли багато автомобілів ДСНС і швидкої допомоги.

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