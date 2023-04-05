В оккупированной части Луганской области на полках магазинов появились иранские товары – ЦНС

В поселке Белокуракино Луганской области, который временно контролируется Россией, посетители продуктовых магазинов заметили товары иранского производства. Это говорит о том, что Тегеран начал перекрывать дефицит производства РФ на бытовом уровне.

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В первую очередь, речь идет о кисломолочной продукции. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления оккупантам.

Отмечается, что до деоккупации Херсона в тамошних супермаркетах также были в ассортименте продукты из Ирана. Постепенно и неуклонно санкции международного сообщества начинают довлеть над Россией, и ей не остается ничего, кроме как обратиться за помощью к "товарищу по несчастью" (Иран остается одним из самых подсанкционных государств в мире).

"Отметим, торговая изоляция РФ – один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможными любые способы их обхода", – отметили в ЦНС.

Напомним, представительство Ирана в ООН заявило, что страна завершила подписание контракта на покупку самолетов-истребителей Су-35 у России. При этом информация об их количестве и сроках поставки не разглашается.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственный мобильный оператор так называемой ЛНР – "МКС" (бывший "Лугаком") – объявил об отключении мобильного интернета для жителей оккупированной территории. Жители временно захваченной территории остаются фактически без связи с начала февраля 2023 года.

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