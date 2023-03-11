Иран заявил, что договорился о покупке истребителей Су-35 у России: подробности

Представительство Ирана в ООН заявило, что страна завершила подписание контракта на покупку самолетов-истребителей Су-35 у России. При этом информация об их количестве и сроках поставки не разглашается.

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Об этом сообщает ИРНА. Отмечается, что в постпреде Ирана при ООН заявили, что обращались в ряд стран.

"После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия объявила, что готова их продать", – сказано в сообщении.

"Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести", – добавили в представительстве.

Отметим, Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения. Он был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году и является одним из основных истребителей ВВС России.

Данный истребитель – это своего рода переходное звено между истребителями Су-27 и Су-57.

Он имеет в значительной степени новый усиленный планер. Ресурс – 6000 лётных часов или 30 лет. Заявленный назначенный ресурс двигателей – 4000 часов..

Характеристики Су-35:

– Длина: 21,9 м

– Размах крыла: 14,75 м

– Высота: 5,9 м

– Площадь крыла: 62,04 м²

– Угол стреловидности по передней кромке: 42°

– Шасси: трехопорное, с передней стойкой, убирающейся против полета

– Масса: пустого: 19 000 кг нормальная взлетная масса (2 × Р77 + 2 × Р-73Э): 25 300 кг

– Вооружение: 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 150 снарядов с боевой нагрузкой 8000 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран тайно поставил России большое количество патронов, ракет и минометных снарядов для ведения войны против Украины. Тегеран также планирует новые поставки.

Также ранее в Financial Times вышла статья с утверждением, что Россия боится покупать у Ирана баллистические ракеты из страха, что США начнут поставлять Украине ракеты ATACMS. Россия и Иран сомневаются в усилении военного сотрудничества, поскольку Запад жестко предупредил Тегеран о возможных последствиях, считают журналисты издания.