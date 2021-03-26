На Одесщине за сутки сделали 1,5 тысячи прививок: статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки, 25 марта, прививку от коронавируса сделали 18 738 человек.

С начала кампании вакцинации было привито 174 325 украинцев. Они все, кроме одного человека, получили только одну дозу, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в Одесской области – 1545, Днепропетровской – 1358, Киевской – 1139 и Львовской – 1304. По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

Распространение коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.