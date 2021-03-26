На Одещині за добу зробили 1,5 тисячі щеплень: статистика за регіонами

В Україні за минулу добу, 25 березня, щеплення від коронавірусу зробили 18 738 осіб.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 174 325 українців. Вони всі, крім однієї людини, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в Одеській – 1545, Дніпропетровській –1358, Київській –1139 і Львівській областях – 1304. Станом на 25 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 349 713 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.