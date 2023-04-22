На Одесщине пьяный подросток устроил ДТП: есть жертва

Около четырех часов утра субботы, 22 апреля, на дороге сообщением Виноградовка – Болград возле села Кирнички в Одесской области пьяный подросток устроил аварию, протаранив запаркованный на обочине грузовик DAF. В результате ДТП один человек погиб и еще один попал в больницу.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Виновник ДТП, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Предварительно полицейские установили, что 16-летний местный парень сел за руль легкового автомобиля отца ВАЗ-21099 и уехал с двумя друзьями кататься. Двигаясь в направлении города Болград, водитель не справился с управлением и столкнулся с запаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF под управлением 53-летнего жителя Одесского района. В результате аварии один 17-летний пассажир легковушки погиб на месте, другой, 16-летний, пассажир, получил ушибы предплечья и таза. Несовершеннолетний водитель ВАЗа и водитель грузовика не пострадали", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что несовершеннолетний водитель проверен на содержание алкоголя в организме – он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

После осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 ("Нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, совершены в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Украины.

"В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие", – добавили в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 апреля на Одесщине на трассе Одесса – Рени недалеко от границы с Молдовой произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя грузовиками. Травмы получили три человека, один из них – маленький ребенок.

А перед этим, 29 января, на трассе Одесса – Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузовика DAF. За рулем кроссовера, влетевшего в фуру, был сотрудник полиции.

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