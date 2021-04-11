На Николаевщине девушке-подростку из интерната принудительно сделали аборт

В Николаевской области в Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" 16-летней девушке принудительно сделали аборт.

Руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей давило на воспитанницу заведения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней в изоляторе вместе с врачами ее кормили абортивными препаратами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.

"Я выяснил, что уже утром ребенок попал в КНП "Кривоозерская многопрофильная больница" Кривоозерской поселкового совета. Ребенка привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)", – написал Шульга.

Он рассказал, что посетил с комиссией учреждение, где ему не смогли объяснить, почему не рассматривали возможность сохранения жизни ребенка.

"В результате препарат убивает ребенка! Психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасное! На мой вопрос: "Впервые ли ребенок забеременел в заведении и сделал аборт?", услышал очередную ложь: "Да, это единственный случай", – сообщил представитель.

В Нацполиции в Николаевской области начали расследование по факту принудительного аборта. Правоохранители рассказали, что в присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Подозреваемым грозит три года лишения свободы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, под Днепром 16-летняя девушка родила ребенка в машине скорой помощи. Это была вторая беременность несовершеннолетней.