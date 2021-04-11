На месте погромов под ОП установили большую надпись YOUkraine. Фото

Под Офисом Президента, который недавно отмывали от надписей, появилась зеркальная инсталляция YOUkraine.

Об этом сообщает "Сегодня". Надпись установили к 30-летию Независимости Украины.

Инсталляция находится на улице Банковой. В надписи YOUkraine зеркальные цифры 3 и 0, которые установлены на букве "И".

Как сообщал OBOZREVATEL 20 марта здание ОП было атаковано сторонниками акции протеста против уголовного преследования Сергея Стерненка. Как следствие, здание было облито краской, окна в двери выбиты, а площадь перед ОП превратилась в поле с многочисленными, часто нецензурными надписями.