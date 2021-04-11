На месте погромов под ОП установили большую надпись YOUkraine. Фото

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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На месте погромов под ОП установили большую надпись YOUkraine. Фото

Под Офисом Президента, который недавно отмывали от надписей, появилась зеркальная инсталляция YOUkraine.

Об этом сообщает "Сегодня". Надпись установили к 30-летию Независимости Украины.

Инсталляция находится на улице Банковой. В надписи YOUkraine зеркальные цифры 3 и 0, которые установлены на букве "И".

Инсталляция под ОПГ.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 марта здание ОП было атаковано сторонниками акции протеста против уголовного преследования Сергея Стерненка. Как следствие, здание было облито краской, окна в двери выбиты, а площадь перед ОП превратилась в поле с многочисленными, часто нецензурными надписями.

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