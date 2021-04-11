На місці погромів під ОП з'явився великий напис YOUkraine. Фото

Під Офісом Президента, який нещодавно відмивали від написів, з'явилася дзеркальна інсталяція YOUkraine.

Про це повідомляє "Сегодня". Напис встановили до 30-річчя Незалежності України.

Інсталяція розміщена на вулиці Банковій. У написі YOUkraine дзеркальні цифри 3 і 0, які встановлені на букві "І".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня будівлю ОП було атаковано прихильниками акції протесту проти кримінального переслідування Сергія Стерненка. Як наслідок, споруду було облито фарбою, вікна у дверях вибито, а площа перед ОП перетворилася на поле з численними, часто нецензурними написами.