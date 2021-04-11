На місці погромів під ОП з'явився великий напис YOUkraine. Фото

Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Суспільство
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На місці погромів під ОП з'явився великий напис YOUkraine. Фото

Під Офісом Президента, який нещодавно відмивали від написів, з'явилася дзеркальна інсталяція YOUkraine.

Про це повідомляє "Сегодня". Напис встановили до 30-річчя Незалежності України.

Інсталяція розміщена на вулиці Банковій. У написі YOUkraine дзеркальні цифри 3 і 0, які встановлені на букві "І".

Інсталяція під ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня будівлю ОП було атаковано прихильниками акції протесту проти кримінального переслідування Сергія Стерненка. Як наслідок, споруду було облито фарбою, вікна у дверях вибито, а площа перед ОП перетворилася на поле з численними, часто нецензурними написами.

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